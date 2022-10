Calcio: Napoli. Raspadori “Premier è un sogno ma sono nel posto giusto”

L'attaccante azzurro: "Fa male non andare al Mondiale ma davanti ho tempo" ROMA (ITALPRESS) – "La Premier è un sogno per tutti, chi fa calcio ama e ammira quel calcio. Poi nella vita ciascuno sceglie quello che vuole. Per me c'era il Napoli e basta. Quando sono arrivato ho avuto conferma di essere nel posto giusto nel momento giusto della mia vita". Così, in un'intervista a 'Il Corriere della Sera', Giacomo Raspadori, 22enne attaccante del Napoli in prestito dal Sassuolo, campione d'Europa con la Nazionale di Mancini che ha contribuito, con i suoi gol, a qualificare alle Final Four di Nations League. "L'emozione è stata fortissima, ma come tutte le cose l'ho gestita con equilibrio – ha detto la punta emiliana, riferendosi alla sua prima rete in Champions – Così come quando sono stato convocato in Nazionale e mi sono trovato, senza immaginarlo, a vivere l'avventura degli Europei. Adesso fa male non andare al Mondiale, ma davanti ho tempo e la fiducia di Mancini". Forse per scaramanzia, Raspadori preferisce non parlare di scudetto per la squadra di Spalletti, impegnata stasera in Champions in casa dell'Ajax: "Siamo tanti nella zona alta della classifica, ed è presto per dire chi taglierà il traguardo. Milan, Inter, Roma, Atalanta e Juventus e noi che non ci poniamo limiti". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-22 08:52