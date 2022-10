Calcio: Nazionale. Antognoni “Ripartire dai giovani e da Mancini”

La bandiera della Fiorentina: "Negativo per italiani la mancata qualificazione ai Mondiali" FIRENZE (ITALPRESS) – La mancata qualificazione dell'Italia al prossimo Mondiale in Qatar "è stata una cosa molto negativa per gli italiani, per tutti gli appassionati ed anche per gli addetti ai lavori, però nel calcio può succedere. Le squadre favorite hanno dei vantaggi però non è detto che riescano ad ottenere l'obiettivo che si prefiggono. Serve fortuna, l'abilità e una squadra competitiva. Ora si deve ripartire con i giovani e con lo stesso tecnico e quindi si va avanti, speriamo di esserci ai prossimi Mondiali". Lo ha detto l'ex bandiera della Fiorentina Giancarlo Antognoni a margine della presentazione del torneo di tennis Atp 250 di Firenze che si svolgerà nel capoluogo di regione toscano dal prossimo 10 ottobre, tornando sulla mancata qualificazione dell'Italia agli imminenti Mondiali in Qatar. "Tutti i giovani che sono stati recentemente inseriti in Nazionale sono andati bene – ha aggiunto Antognoni – Penso a Barella, Raspadori e Scamacca. Bisogna credere e puntare sui giovani anche perché c'è un Europeo fra due anni ed un Mondiale fra altri quattro anni, e quindi in prospettiva questa Nazionale può solo che migliorare. Roberto Mancini non ha tanti uomini su cui può contare in virtù dei tanti stranieri nel calcio italiano, e quindi quelli che ci sono di giocatori italiani bisogna puntare a migliorarli". E a chi gli ha chiesto se nel campionato di serie A lo stia maggiormente deludendo l'Inter o la Juventus, Antognoni ha risposto: "Innanzitutto se guardiamo oggi la classifica faccio un plauso all'Atalanta e all'Udinese. Inter e Juventus hanno finora deluso un po' ma poi alla fine ritorneranno ad avere la classifica che è di loro competenza. Piano piano credo che entrambe si risolleveranno per la rosa ed i giocatori che hanno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/mc/red 04-Ott-22 14:30