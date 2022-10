Calcio: Salta prima panchina in Liga, Elche esonera Francisco

La squadra è ultima con un punto in sette giornate MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – La sconfitta di ieri sera in pieno recupero col Rayo Vallecano costa la panchina a Francisco Rodriguez, esonerato dall'Elche. Primo cambio dunque nella Liga spagnola, con la formazione valenciana ultima in classifica con appena un punto in sette gare. Dall'Argentina fanno sapere che il principale candidato a prendere il posto di Francisco è Sebastian Beccacece, 41 anni, attuale allenatore del Defensa y Justicia con cui ha vinto la Recopa Sudamericana e in passato collaboratore di Sampaoli. Altro nome accostato all'Elche è quello di Diego Cocca, pure lui argentino e reduce dall'esperienza in Messico alla guida dell'Atlas. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-22 14:24