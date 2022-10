Caro energia e caro bollette: quanto ci costano gli elettrodomestici?

Quanta potenza assorbe un fon? Se faccio andare una lavatrice e accendo il bollitore quale costa di più? E quanto mi costa il forno? Incredibile ma vero gli elettrodomestici sono diventati un nostro problema.

Da più di un anno ormai il caro energia e il caro bollette perseguitano i consumatori e le famiglie. Le domande sono tante. Usare la lavatrice e la lavastoviglie insieme è possibile? E si risparmia? Purtroppo non tutti gli elettrodomestici consumano la stessa energia. Una lavatrice ha il suo picco massimo di consumi durante la fase di riscaldamento dell’acqua e fa rilevare consumi più bassi durante fasi come risciacquo o scarico. Altri mezzi hanno un consumo più costante come il router internet, il televisore o uno smartphone in ricarica.

Ecco dunque nel dettaglio quanto assorbono i più comuni elettrodomestici:

Lavatrice. Ha picchi di 1,5-2,3 kW. Se si lava a freddo invece, il momento con maggior impegno di potenza è la parte della centrifuga.

Lavastoviglie. Il picco lo raggiunge col risciacquo che fornisce anche il calore finale di asciugatura.

Forno elettrico. La fase di riscaldamento è la peggiore per il consumo di energia.

Condizionatori, scalda acqua, caldaie. La maggior parte degli impianti di climatizzazione con pompa di calore rimane sotto i 3 kW ma per gestire i picchi di potenza (condizionatori) serve un contratto da 6 kW.

Fon. Può raggiungere 1,8-2,2 kW di picco. Meglio scegliere una temperatura intermedia (60-80 °C).

Forni a microonde. SHa potenze di 0,9 kW, ma è possibile abbassare la potenza e riscaldare allungando i tempi. Costa molto il grill e le cotture combinate.

L’associazione dei produttori di elettrodomestici ha lanciato un Sondaggio per conoscere e far scoprire ai consumatori quanto ne sanno sui consumi energetici degli elettrodomestici che hanno in casa. Se volete misurarvi con le vostre conoscenze ecco qui un modo per farlo.

