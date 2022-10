Goleada Napoli in casa Ajax, finisce 1-6

La squadra di Spalletti vola in testa a punteggio pieno a quota 9 e si avvicina così agli ottavi di finale. AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – Un Napoli sontuoso domina e stravince in rimonta per 6-1 sul campo dell'Ajax, avvicinandosi così a grandi passi verso il passaggio del turno. Forte di questi 3 punti, la squadra di Spalletti vola in testa a punteggio pieno a quota 9 e si avvicina così agli ottavi di finale. Le due squadre torneranno ad affrontarsi tra 8 giorni a campi invertiti. Decisive le reti siglate già nel primo tempo da Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski, che indirizzano subito il match dopo lo svantaggio iniziale. Sono infatti i lancieri a passare al 9'. Bergwijn aggira la difesa, entra in area e serve all'indietro Taylor che calcia di prima intenzione addosso a Kudus che infila Meret per l'1-0 grazie a una deviazione fortunosa. Il pari è quasi immediato e arriva al 18'. Dopo un fraseggio tutto di prima, Olivera fugge sulla sinistra e mette in mezzo una palla al bacio sulla testa di Raspadori che insacca nell'angolino. I partenopei giocano meglio e al 33' completano la rimonta con capitan Di Lorenzo, che supera di testa Pasveer sfruttando al meglio un cross dalla destra di Kvaratskhelia. Il tris arriva al 45', quando la difesa di casa lascia un'autostrada a Zielinski che si inserisce centralmente dopo un assist di Anguissa, si invola verso la porta e infila il portiere con il mancino per il 3-1 con cui si va all'intervallo. Al 2' della ripresa arriva subito il poker. Pasveer sbaglia a impostare, Anguissa intercetta e serve Raspadori che calcia di prima con il destro infilando il portiere per il 4-1. Al 18', Kvaratskhelia corona una grande prestazione ricevendo da Raspadori dopo un uno-due e superando Pasveer per il 5-1. Al 28' gli olandesi rimangono in 10 per il doppio giallo inflitto a Tadic. Al 36' gli uomini di Spalletti firmano il sesto e ultimo gol del loro match, quando Simeone batte Pasveer con il destro dopo un bell'assist di Ndombélé. Nel finale c'è ancora tempo per una traversa colpita dallo stesso Ndombélé, ma il punteggio non cambierà più. – foto Image – (ITALPRESS). xh9/gm/red 04-Ott-22 22:57