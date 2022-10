Sport e arte per le World Championship Series di triathlon

Giovedì appuntamento speciale a Cagliari, l'etoile Abbagnato tra i protagonisti ROMA (ITALPRESS) – Le arti si danno appuntamento con lo sport a "Sport e arte: uniti per unire – Tri-Fusion-Vibes", organizzato in occasione della presentazione delle World Triathlon Championship Series in programma al Teatro Doglio (Palazzo Doglio), a Cagliari giovedì alle ore 17.30. Un prestigioso appuntamento per il Belpaese e per lo sport italiano, quinta tappa di un'intensa stagione che ha già toccato grandi città del mondo – da Yokohama a Leeds, Montreal e Amburgo – e che farà da ponte per i circuiti finali (Bermuda e Abu Dhabi). L'idea di aprire la tappa italiana della WTCS con uno spettacolo è stata di Valerio Toniolo che ne ha affidato la direzione artistica a Daniele Cipriani. Gli eccezionali protagonisti sono l'etoile Eleonora Abbagnato (in coppia con Giacomo Castellana), il cantante vincitore di X-Factor Lorenzo Licitra e infine Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni con i solisti della Mvula Sangani Physical Dance. La serata sarà presentata da Paola Saluzzi. I testi, che esprimono le emozioni intense del triathlon, sono di Renato d'Aquino; firma la regia teatrale Luis Ernesto Donas. – Foto Ufficio Stampa Fitri – (ITALPRESS). mc/com 04-Ott-22 08:44