Volley: Prima sconfitta per azzurre, Brasile la spunta al tie-break

Egonu e compagne battute 3-2, ora testa al Giappone ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – E' la prima sconfitta ed è una sconfitta che fa male per come è arrivata. Falsa partenza per l'Itavolley nella seconda fase dei Mondiali: a Rotterdam le azzurre di Davide Mazzanti cedono al tie-break contro le vicecampionesse olimpiche del Brasile, al termine di una gara che Egonu e compagne erano state brave a raddrizzare dopo aver perso il primo set prima di un lungo black-out i cui postumi si sono fatti sentire nell'ultimo parziale. "Siamo partiti facendo fatica in contrattacco, piano piano ci siamo sistemati e nel quarto set, quando eravamo lì a tenere la partita, abbiamo tolto il piede dal gas in battuta e in contrattacco, permettendo loro di tornare fuori – il rammarico di Mazzanti – La prestazione di Gabi? Per loro è stata un punto di riferimento ma in generale è l'organizzazione che ha funzionato, su tante situazioni sono state più ordinate e precise di noi, ci siamo fatti prendere un po' dalla fretta nella gestione di alcuni momenti e la partita ci è scappata via". Dopo un primo set che ha visto le verdeoro superiori in difesa e contrattacco (20-25), l'Italia era stata bravissima a reagire. Egonu e compagne hanno spinto forte e le vice campionesse olimpiche hanno perso terreno, poi sul 20-13 un calo delle azzurre ha riaperto i giochi (23-22), ma Sylla (entrata per Bosetti) con un gran difesa ha regalato a Egonu la possibilità di contrattaccare e chiudere il set (25-22). La terza frazione ha registrato l'ottimo avvio del Brasile (2-7), le azzurre sono state brave a non disunirsi e Danesi a muro ha suonato la carica (7-9). A rompere l'equilibrio ci ha pensato però ancora una volta Myriam Silla, che con una serie di gran attacchi ha lanciato la fuga decisiva dell'Italia (25-22). Equilibrato il quarto parziale dove però Gabi da un lato ha inanellato una serie di punti che hanno spinto avanti le sudamericane mentre Egonu dall'altro ha pagato a caro prezzo alcune scelte frettolose. L'Italia ha provato a ribaltarla ma un challenge molto contestato dalle azzurre ("floor touch") ha segnato la fine della rincorsa (21-25). Nel tie-break è battaglia ma la maggiore lucidità premia le verdeoro (15-17): dopo cinque vittorie su cinque nella prima fase, l'esordio nella Pool E coincide con la prima sconfitta. Ma non c'è tempo per leccarsi le ferite, domani alle 14.15, sempre a Rotterdam, c'è il Giappone: "Sarà dura contro di loro, servirà tanta qualità in attacco, più di quella che abbiamo messo stasera – avverte Mazzanti – Preoccupato? No, sono concentrato su quello che dobbiamo fare. Aver perso oggi alzando il piede dal gas mi dà fastidio, ora ci rimbocchiamo le maniche, domani è un'altra gara". – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-22 20:16