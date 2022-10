WhatsApp: l’ultima novità si chiama “Call Links”

Su WhatsApp sono in arrivo i “Call Links” per entrare in una chiamata con un solo tap

L’ultima novità su WhatsApp riguarda le chiamate, sia vocali che video, Mark Zuckerberg ha infatti annunciato tramite un post su Facebook che introdurrà i “link per le chiamate”, in modo da rendere più facile avviare e partecipare a una chiamata, con un semplice click. Gli utenti potranno selezionare l’opzione “Link per la chiamata” nella sezione Chiamate, ottenere il link per una chiamata audio o video e condividerlo con familiari e amici. Come dice il nome stesso, si tratta di link tramite i quali è possibile entrare in una chiamata o videochiamata senza che chi è già dentro ci debba chiamare tramite la rubrica: gli basterà inviarci il link e noi, con un solo tap, saremo dentro.

La piattaforma di messaggistica istantanea ha inoltre affermato di aver iniziato a testare le videochiamate di gruppo per un massimo di 32 persone. Gli sviluppatori stanno eseguendo più di mille test ogni giorno, per offrire e garantire qualità alle chiamate.