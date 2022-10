Azzurre tornano subito al successo, Giappone battuto 3-1

L'Italvolley si riscatta immediatamente ai Mondiali dopo il ko con il Brasile ROMA (ITALPRESS) – Dopo la prima sconfitta subita ieri contro il Brasile, l'Italvolley femminile torna al successo nella seconda fase dei Mondiali. Sul parquet dell'Ahoy di Rotterdam, le azzurre del ct Mazzanti hanno superato in rimonta il Giappone per 3-1. I parziali in favore di Chirichella e compagne: 20-25, 25-20, 25-14, 15-15. A trascinare la Nazionale ci pensa Egonu, capace di mettere a terra 26 palloni e di guadagnare il titolo di top-scorer (16 punti di Sylla, 12 di Danesi, 11 di Bosetti e Chirichella) contro un'avversaria sempre insidiosa come la squadra asiatica (16 punti di Ishikawa). Grazie a questa, vittoria le ragazze di Mazzanti si sono confermate al primo posto della Pool E guadagnandosi la grande possibilità di chiudere il discorso qualificazione ai quarti venerdì con l'Argentina (ore 17.15, diretta Rai 2, Sky Sport 1 e Sky Sport Arena). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 05-Ott-22 17:20