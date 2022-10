Calcio: Atletico Madrid, intesa vicina con Barça per Griezmann

L'attaccante sarà riscattato per circa 20 milioni e firmerà fino al 2027 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lo strano caso di Antoine Griezmann sta per arrivare a un lieto fine: secondo i media spagnoli Atletico Madrid e Barcellona sarebbero vicini all'accordo per sbloccare una situazione che era diventata surreale e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'ufficialità. Le Petit Diable era tornato ai colchoneros nell'estate 2021, in prestito biennale con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro che sarebbe scattato giocando almeno 45 minuti del 50% delle partite dell'Atletico. Ma in questa stagione Griezmann è stato utilizzato quasi sempre solo a gara in corso oltre il 60' (da titolare ha giocato solo contro Real e Bruges) per non far scattare l'obbligo, tanto che il Barcellona ha minacciato le vie legali. Ora, però, la soluzione sembra vicina con l'attaccante francese che sarà riscattato a titolo definitivo per una cifra attorno ai 20 milioni di euro: per lui contratto fino al 2027. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Ott-22 14:49