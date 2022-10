Calcio: Champions, Barça valuta esposto a Uefa contro arbitraggio

Blaugrana infuriati per il mancato rigore sul mani di Dumfries BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona non ha ancora mandato giù l'arbitraggio della gara di ieri sera con l'Inter e, secondo i media catalani, sta valutando la possibilità di presentare un esposto alla Uefa. I blaugrana, in particolare, contesterebbero la difformità di giudizio fra il gol annullato a Pedri per un precedente tocco con la mano di Ansu Fati e il mancato rigore nel finale per un altro tocco di mano, stavolta di Dumfries che anticipa lo stesso Ansu Fati. Nel mirino del Barça c'è soprattutto il Var Pol Van Boekel, fra l'altro già designato in occasione della precedente sfida di Champions col Bayern in cui la squadra di Xavi ha lamentato la mancata concessione di un penalty per fallo su Dembelè. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Ott-22 09:47