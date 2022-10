Calcio: Europa League. Belotti “Dare un contributo anche se non gioco”

L'attaccante della Roma: "Mi fa piacere l'affetto dei tifosi" ROMA (ITALPRESS) – "Mi fa piacere l'affetto dei tifosi perché penso si sia capito l'entusiasmo e la mia voglia di venire qui a Roma. Ho giocato poco, ma sto cercando di dare il mio contributo anche per quei piccoli spezzoni che ho avuto. Penso tanto al collettivo, voglio fare il mio anche quando non gioco. C'è sempre bisogno di una parola, di un conforto o di una strillata". Queste le dichiarazioni dell'attaccante della Roma, Andrea Belotti alla vigilia del match di Europa League contro il Betis. Sulla possibilità di giocare insieme ad Abraham: "Ci alleniamo sempre in base alle esigenze del mister. Lui prepara le partite e noi dobbiamo farci trovare pronti. Se il mister deciderà di farci giocare insieme, noi sappiamo cosa dobbiamo fare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 05-Ott-22 14:58