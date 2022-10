Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno MILANO (ITALPRESS) – Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona. Per l'attaccante nerazzurro, fa sapere l'Inter in una nota, "risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 05-Ott-22 14:00