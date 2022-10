Calcio: Manè “Pallone d’oro? Lo stramerita Benzema”

"Ha fatto una grande stagione col Real e ha vinto la Champions" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Onestamente penso che il Pallone d'Oro quest'anno lo meriti Karim Benzema. Ha fatto una grande stagione col Real, ha vinto la Champions: credo se lo meriti in pieno, sono felice per lui". Sadio Manè non si sente in competizione con l'attaccante francese per quanto il 2022 lo abbia visto protagonista sia a livello di club, prima col Liverpool e poi col Bayern, sia con il Senegal, con cui ha vinto la Coppa d'Africa. "E' stata una sorta di liberazione per me e per il mio Paese – il riferimento al successo con la nazionale – ma penso che il Pallone d'Oro debba vincerlo Benzema". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 05-Ott-22 09:22