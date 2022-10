Calcio: ManUtd. Ten Hag “CR7 non è infelice, lezione ManCity ci servirà”

"Cristiano sta lavorando bene, la sconfitta nel derby ci riporta alla realtà", dice il tecnico dei red devils MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Dopo le sei sberle prese nel derby con il City, il Manchester United punta sull'Europa League per rialzarsi. Domani la sfida con l'Omonia Nicosia, ma è chiaro che la disfatta sotto i colpi di Haaland e Foden catturi l'attenzione in conferenza stampa. Ovviamente al centro dei discorsi le parole del tecnico olandese su Cristiano Ronaldo, lasciato in panchina contro i Citizens "per rispetto", una dichiarazione sulla quale Ten Hag torna. "Perdevamo 0-4, o anche sull'1-6 e non ho messo CR7 per il rispetto che la sua carriera merita – spiega il tecnico dei red devils -, ma quello che ho detto non ha nulla a che vedere con il futuro di Cristiano che non vedo infelice qui da noi, sta lavorando bene ed è contento di giocare per lo United". Sarà, ma la sconfitta con il City resta e nell'ambiente ManUtd c'è poca gente allegra. "Abbiamo analizzato la partita, è stato difficile farlo, ma dopo aver battuto Arsenal e Liverpool c'era grande fiducia in noi, il Manchester City ci ha riportato con i piedi per terra, sappiamo che dobbiamo crescere e prenderemo la partita contro la squadra di Guardiola come una lezione che ci servirà per migliorare". In conferenza stampa anche Bruno Fernandes. Pure lui parte dal ko con il City. "Non abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita e siamo tutti delusi per il risultato, volevamo fare un altro tipo di prestazione e non ci siamo riusciti – le parole del portoghese -. Sappiamo che giocare per lo United comporta una grande responsabilità vista l'enormità del club e dobbiamo sentirla tutti. C'è ancora molta strada da fare, ma sappiamo dove vogliamo arrivare e cosa ci chiede il tecnico, dobbiamo tornare a far bene concentrandoci su noi stessi. Con il City abbiamo fatto una brutta partita, non possiamo ripeterli, è stata una brutta gara, abbiamo subito sei gol, ora dobbiamo tornare a far bene a vincere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Ott-22 13:58