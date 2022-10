Calcio: Seoane a rischio, Bayer Leverkusen pensa a Xabi Alonso

Il tecnico spagnolo si è messo in luce con la Real Sociedad B LEVERKUSEN (GERMANIA) (ITALPRESS) – Sempre più a rischio il futuro di Gerardo Seoane. Traballa la panchina del tecnico del Bayer Leverkusen, due sconfitte e una vittoria in Champions e partito male anche in Bundesliga dove le Aspirine sono penultime assieme allo Stoccarda con 5 punti dopo 8 giornate. Secondo i media tedeschi il suo destino sarebbe ormai segnato, tanto che il Bayer avrebbe già offerto la panchina a Thomas Tuchel. L'ex tecnico del Chelsea però avrebbe declinato e il nome nuovo per sostituire Seoane – rivela "Espn" – sarebbe quello di Xabi Alonso, su cui la dirigenza guidata dal Ceo Fernando Carro starebbe lavorando da giorni. L'ex centrocampista di Liverpool e Real Madrid si è messo in luce alla guida della Real Sociedad B, con cui ha conquistato la promozione in terza divisione, ed è ora in attesa della grande occasione. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). glb/red 05-Ott-22 10:58