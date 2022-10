Tennis: Torneo Nur-Sultan. Nardi da applausi ma passa Tsitsipas

Il pesarese combatte alla pari con il top-10 greco, che vince con due tie-break ROMA (ITALPRESS) – Luca Nardi si ferma al secondo turno dell'Astana Open, da quest'anno promosso ATP 500 con un montepremi di 1.900.000 dollari, che si sta disputando sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan. Il 19enne pesarese, n.152 ATP, promosso dalle qualificazioni (dove nel turno decisivo ha annullato tre match-point al belga Goffin, n.66 ATP), dopo aver sconfitto in due set all'esordio nel main draw il russo Alexander Shevchenko si è arreso in due set al greco Stefanos Tsitsipas, n.6 del ranking e testa di serie numero 3, vincente per 7-6(2) 7-6(3). Partita davvero bella dell'azzurrino, che ha messo in seria difficolta il 24enne ateniese e che nel finale del secondo set ha giocato con un problema fisico. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 05-Ott-22 17:30