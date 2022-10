Calcio: Champions. Psg, infortunio muscolare per Nuno Mendes

L'esterno portoghese potrebbe saltare l'ultima sfida del girone contro la Juve LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Infortunio alla coscia sinistra per Nuno Mendes, esterno portoghese del Psg. Le condizioni del terzino preoccupano il tecnico dei campioni di Francia, Cristophe Galtier, che nel dopo partita del match pareggiato 1-1 in casa del Benfica ha spiegato: "L'ho sostituito per un infortunio muscolare che sembra serio, sicuramente salterà alcune partite", ha spiegato l'allenatore del Psg, squadra inserita nel gruppo H di Champions, lo stesso della Juventus. Nuno Mendes potrebbe saltare le gare con Benfica (11 ottobre), Maccabi Haifa (25 ottobre) e appunto Juve (2 novembre) oltre a quelle del campionato francese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Ott-22 08:30