Calcio: Mls. Higuain porta l’Inter Miami ai playoff

L'argentino, che due giorni fa ha annunciato il ritiro a fine stagione, sigla una doppietta nel 4-1 all'Orlando MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Gonzalo Higuain lascerà il calcio giocato a fine stagione, ma intanto non smette di far gol. Grazie anche alla sua doppietta l'Inter Miami batte 4-1 l'Orlando City e stacca il pass per i playoff. Il 34enne attaccante argentino, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Juventus e Milan e che due giorni fa ha annunciato il ritiro al termine della Major League Soccer, è andato in gol al 38° e al 52° (su rigore) portando a quota 16 il suo bottino di reti. Il Pipita è stato decisivo per la qualificazione della squadra di David Beckham (con Phil Neville in panchina), ma tra i protagonisti del match di questa notte c'è anche Leonardo Campana che ha sbloccato il risultato dopo appena 37 secondi. Di Lassiter l'altra rete per l'Inter Miami. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). ari/red 06-Ott-22 09:42