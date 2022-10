Calcio: Premier. Panchine roventi, anche il Leicester su Benitez

Lo spagnolo ex Napoli piace anche al Nottingham Forest LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Panchine roventi in Premier League. Sono tante quelle che scricchiolano. Il Wolverhampton ha già esonerato Bruno Lage e potrebbe puntare su Lopetegui, esonerato ieri sera dal Siviglia. E a proposito di tecnici spagnoli in Inghilterra, il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Rafa Benitez, ex Napoli, ma anche Liverpool, Chelsea, Newcastle ed Everton, che piace molto al Nottingham Forest, pronto a esonerare Steve Cooper a causa dell'ultimo posto in classifica dopo la netta sconfitta per 4-0 in casa del Leicester. Secondo Football Insider, però, proprio le Foxes, anch'esse ultime, pensano a Benitez visto che nonostante l'ultimo successo, anche Brendan Rodgers rischia. E poi c'è il Southampton che di punti ne ha 7 (3 in più di Nottingham e Leicester), ma che starebbe riflettendo sulla posizione del tecnico austriaco Ralph Hasenhuttl. Secondo il Daily Mail in caso di esonero il candidato numero 1 alla panchiona dei Saints sarebbe Steve Cooper, ovvero l'allenatore che il Nottingham Forest pensa di licenziare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Ott-22 08:59