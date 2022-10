Calcio: Ventrone. Kane”Un grande uomo,porterò con me parole e saggezza”

Richarlison e Sessegnon "Devastati per la sua scomparsa" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Un uomo davvero straordinario. Sono devastato dalla scomparsa del nostro allenatore Gian Piero. Il mio amore e la mia forza sono con la sua famiglia in questo momento. Le sue parole e la sua saggezza vivranno con me per il resto della mia vita, è stato un onore aver avuto l'opportunità di trascorrere del tempo con lui. Riposa in pace Prof". In queste parole, scritte sui social con una foto che li ritrae insieme, il cordoglio di Harry Kane per la scomparsa di Gian Piero Ventrone, preparatore atletico del Tottenham. Oltre al capitano degli Spurs, anche altri calciatori hanno dedicato un pensiero a un uomo che in pochi mesi aveva conquistato stima, fiducia e affetto. "Da quando sono arrivato al Tottenham, Gian è stato una grande fonte di ispirazione per me – scrive l'attaccante Richarlison -. Diceva sempre che l'avrei aiutato molto durante la stagione, ma è stato lui ad aiutare me… molto più di quanto possa immaginare. Oggi ci siamo svegliati con la terribile notizia della sua scomparsa e siamo tutti devastati". Per Ryan Sessegnon Ventrone era una "persona davvero straordinaria, sono devastato dalla notizia della sua scomparsa. Era sempre positivo e ci spingeva sempre al limite per migliorare. Il mio amore e la mia forza vanno alla sua famiglia e a tutti coloro che sono legati a Gian Piero in questo momento difficile". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 06-Ott-22 14:58