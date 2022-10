Taekwondo, Simone Alessio numero uno del ranking

"La sensazione è di aver centrato un obiettivo che mi ero posto". ROMA (ITALPRESS) – L'Italia del taekwondo, dopo aver dominato con Vito dell'Aquila la categoria -58kg, conquista la vetta anche nella -80kg con Simone Alessio imponendosi come la realtà più forte al mondo. "Oggi divento primo ranking e la sensazione è di aver centrato un obiettivo che mi ero posto. La mia aspirazione era ed è quella di essere il numero uno. Quindi sono molto soddisfatto e, onestamente, mi sono anche leggermente commosso quando stamattina ho controllato ed ho visto il mio nome lì, davanti a tutti. Questa è la dimostrazione di come la strada intrapresa sia quella giusta" le prime dichiarazioni dell'azzurro. Il cammino di Simone Alessio nel 2022 è stato strepitoso, sempre sul gradino più alto del podio compresi gli ultimi Grand Prix di Roma e Parigi. I prossimi appuntamenti saranno il 22 ottobre a Manchester per l'ultimo grand prix annuale e soprattutto il Campionato Mondiale, a Novembre, in Messico. – foto ufficio stampa Fita – (ITALPRESS). gm/red 06-Ott-22 17:58