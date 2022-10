Calcio: Arsenal, Arteta “Fiero di quanto fatto ma migliorare ancora”

"Guardando a dove vogliamo arrivare, ancora non ci siamo" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non sono qui per giudicare il Liverpool. Quello che hanno fatto negli ultimi 5 anni non ha bisogno di presentazioni, sono stati lì a lottare in ogni singola competizione. È una partita entusiasmante contro una squadra top, dovremo essere al nostro meglio. Dovremo dimostrare di aver alzato il nostro livello e di potercela giocare". Mikel Arteta e il suo Arsenal sono chiamati a superare un altro esame. Domenica arrivano i Reds e rispetto agli anni scorsi è ora il Liverpool a dover inseguire: 11 i punti che separano le due squadre, anche se quella di Klopp ha una partita in meno. "Sono felice e orgoglioso che sia cambiato il trend e dell'atmosfera che si è venuta a creare. Ma guardando a dove vogliamo arrivare, ancora non ci siamo. Il modo in cui misuri i successi è vincere dei trofei ma bisogna anche tenere conto di dove eravamo e di come fosse disunito l'ambiente. Se siamo dove siamo ora il merito è di tutti". Ma Arteta sa che non ci si deve accontentare. "Sono cosciente che possiamo essere molto meglio di quello che siamo oggi e dobbiamo esserlo se vogliamo essere la squadra che desideriamo diventare. La vera sfida è riuscirci ogni tre giorni". Il calendario fitto non aiuta. "Se avessimo dei robot in grado di giocare ogni tre giorni sarebbe molto più facile… Sappiamo come stanno le cose visto il Mondiale a metà stagione, è qualcosa che dobbiamo sperimentare perché al momento non sappiamo come andrà a finire". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-22 15:16