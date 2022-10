Calcio: Bayern, Muller salta sfida col Borussia Dortmund

Il giocatore ha ancora i postumi del Covid MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Niente "Klassiker" per Thomas Muller. Nonostante sia guarito dal Covid, l'attaccante tedesco del Bayern Monaco è ancora alle prese con dei leggeri sintomi e domani non sarà a disposizione. "Non è al 100%", conferma Julian Nagelsmann, che invece porterà con sè Joshua Kimmich, pure lui reduce dal coronavirus ma in condizioni migliori rispetto al compagno di squadra. Recuperato anche Kinglsey Coman dopo lo stiramento alla coscia di inizio settembre: non sarà titolare visto che non ha i 90 minuti nelle gambe ma potrà essere impiegato a gara in corso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-22 14:33