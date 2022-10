Calcio: Brighton. De Zerbi “Tottenham da titolo, noi saremo coraggiosi”

"Felice per la mia prima gara in casa, voglio lo stadio pieno" BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sono felice ed entusiasta per la mia prima partita in casa, speriamo di fare bene. Voglio vedere lo stadio pieno: i tifosi sono il nostro dodicesimo giocatore". Dopo il debutto assoluto in Premier col brillante 3-3 di Anfield, Roberto De Zerbi è atteso alla prima all'Amex, dove il suo Brighton affronterà il Tottenham di Antonio Conte. "Sono nelle condizioni di poter vincere il titolo – dice degli Spurs – Hanno preso buoni giocatori e dopo un solo anno con Conte stanno facendo bene". Fiducioso di recuperare Caicedo, De Zerbi vuole vedere la stessa squadra che ha sfidato il Liverpool senza paura: "Le mie squadre giocano sempre con coraggio, voglio che i ragazzi abbiano la giusta mentalità per creare le giuste condizioni per vincere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-22 14:46