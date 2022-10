Calcio: Liverpool, Klopp “Non esiste sistema di gioco perfetto”

"Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni ai nostri problemi" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Gli avversari hanno capito come affrontarci quando non siamo al meglio. Lo avevano capito anche in passato ma non funzionava perchè eravamo eccezionali: nelle nostre migliori partite mettevamo così pressione che gli avversari non trovavano spazi. Ma se non sei al meglio, gli spazi ci sono. Non esiste un sistema di gioco perfetto, senza punti deboli". Jurgen Klopp sa che il suo Liverpool è ancora convalescente. L'inizio di stagione è stato più complicato del previsto e domenica c'è la sfida all'Arsenal capolista, avanti già di 11 punti anche se i Reds hanno una partita in meno. "L'Arsenal ha tutto il mio rispetto. Arteta sta facendo un ottimo lavoro: hanno tantissimo talento, tanta qualità, è una squadra giovane che sta facendo benissimo. Andremo lì senza pensare alle partite passate". Ma a che punto è il Liverpool? "Quando spunta un problema uno vorrebbe una soluzione immediata – replica Klopp – Ma ci stiamo ancora lavorando, non possiamo dire di essere tornati, ci serve continuità. Ma sono ottimista, di partita in partita miglioreremo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-22 15:03