Calcio: Psg o Barcellona, Messi deciderà dopo Mondiali

Il 35enne argentino è in scadenza a giugno BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Da un lato Joan Laporta che vorrebbe riportarlo al Camp Nou e fargli chiudere la carriera in blaugrana, dall'altro il Paris Saint Germain in pressing per il rinnovo: il futuro di Lionel Messi – in scadenza a giugno – è tutto da scrivere ma ogni decisione del 35enne fuoriclasse argentino è rimandata a dopo il Qatar. Secondo "Sport", il Barcellona si starebbe già muovendo per farlo tornare e sanare così la ferita aperta nell'estate 2021, quando il club fu costretto per motivi economici a non rinnovare il contratto del giocatore. Ma il Psg non molla e nelle prossime settimane offrirà all'argentino il prolungamento per un'altra stagione, con opzione per un altro anno, garantendogli l'attuale ingaggio da 30 milioni di euro netti. Messi, però, prende tempo: al momento vuole solo pensare al prossimo Mondiale, l'ultimo della carriera. Poi rifletterà sul proprio futuro e non sarebbe da escludere una terza via, quella di un'esperienza nella Mls o in un campionato di seconda fascia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Ott-22 11:37