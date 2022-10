F.1: Gp Giappone, Sainz “Giornata produttiva, ora testa a qualifica”

"Ci siamo potuti portare a casa più di un'indicazione utile sul bagnato" SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "È stato un venerdì molto bagnato, e questo di solito significa non girare più di tanto. Oggi però le condizioni di pista sono rimaste piuttosto stabili e così ho avuto modo di provare sia le gomme Intermedie che le Wet. Così facendo ci siamo potuti portare a casa più di un'indicazione utile sul bagnato dunque definirei la giornata odierna produttiva. Ora però è il momento di cominciare a prepararci per la qualifica di domani". Così Carlos Sainz commenta il suo venerdì di libere in Giappone, concluso col sesto crono nella seconda sessione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/com 07-Ott-22 12:17