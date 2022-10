Basket: Nba. Preseason, Banchero trascina Orlando con 19 punti,Dallas ko

Il 19enne lungo italo-americano è il migliore dei suoi nel successo sui Mavericks NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Riflettori su Paolo Banchero. Il 19enne lungo italo-americano, prima scelta assoluta all'ultimo draft, sempre più a suo agio sui parquet Nba. E' lui a trascinare Orlando al successo contro Dallas in un match di pre-season concluso 110-105 per i Magic. Banchero, schierato nel quintetto iniziale, ne fa 19 in 21 minuti, aggiungendo anche 5 rimbalzi e un assist. E' il miglior realizzatore dei suoi, davanti a Ross (16) e Bamba (13), mentre ai Mavericks non bastano i 16 di Luka Doncic e soprattutto i 23 di Christian Wood dalla panchina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Ott-22 10:37