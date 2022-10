Calcio: Alvini “Sfidare il Napoli esaltante,per la Cremo un’opportunità”

"Ci aspetta una gara stimolante contro un avversario molto forte", dice il tecnico grigiorosso CREMONA (ITALPRESS) – "Siamo pronti ad affrontare un avversario forte, per il quale abbiamo il massimo rispetto, ma che allo stesso tempo ci concede una grande opportunità. Queste sfide sono esaltanti e in settimana io e il mio staff abbiamo cercato di caricare la squadra perché ci aspetta una gara stimolante. Ho molta fiducia nei giocatori e in quello che abbiamo fatto". Massimiliano Alvini è pronto a ricevere la capolista Napoli allo stadio Zini che, tra l'altro, è sold out da diversi giorni. Il tecnico dei grigiorossi non vuole ripetere la stessa prestazione vista contro la Lazio "l'unico match nel quale non siamo riusciti a fare nulla rispetto a tutti gli altri". L'allenatore non nasconde che dovrà mettere mano alla formazione. "La settimana di lavoro non è andata come speravo perché oltre a Hendry e Chiriches che non saranno della gara, ho avuto diverse assenze per indisposizione. Okereke e Pickel sono rientrati da poco ma dubito che potranno scendere in campo fin dal primo minuto". La Cremonese va ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre il Napoli non conosce la sconfitta. "Avrei voluto riproporre la stessa base vista a Lecce ma sarà impossibile. Abbiamo trovato un buon equilibrio in campo e io non sono integralista: ho cambiato modulo in campo ma i principi del nostro calcio sono ben chiari. Sul campo di casa vorremmo regalare una gioia ai nostri tifosi. Qualche punto per strada lo abbiamo lasciato, siamo sempre stati sostenuti e ringrazio i tifosi per il loro appoggio ma adesso tocca a noi regalare delle gioie. Abbiamo grande rispetto per il Napoli ma sappiamo bene che una gara di questo genere ci può aiutare solo a migliorare". Alvini poi spende qualche complimento per gli avversari. "Il Napoli è una delle squadre più forti del momento, ha giocatori di grandissima qualità ed è pericolosa contro chiunque. Lobotka è un centrocampista fantastico, non perde mai un pallone e sa uscire dalle difficoltà con grande mestiere. Non sarà facile ma ripeto che ho fiducia nei miei giocatori e faccio il tifo per loro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ig/ari/red 08-Ott-22 13:32