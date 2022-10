Calcio: Atalanta. Gasperini “Udinese squadra forte con entusiasmo”

"Record panchine storia bellissima, ma adesso è iniziata nuova fase" BERGAMO (ITALPRESS) – "Fare il record di panchine è una storia bellissima. Record del quale sono particolarmente orgoglioso. Quando sono partito non si sapeva quale sarebbe stata la storia… Adesso è iniziata una nuova fase: c'è sempre tanta carne sul fuoco, altri obiettivi da raggiungere". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Udinese, match in programma domani alla Dacia Arena, un'altra sfida importante nella sua lunga storia con la Dea. I friulani sono in grande forma, ma la squadra nerazzurra ha avuto un ottimo avvio ed è in testa alla classifica: "Udinese la nuova Atalanta? C'è del vero – ha spiegato Gasperini -. È un punto dietro a noi. Per quanto ha fatto nelle prime 8 giornate gode di una considerazione maggiore rispetto a noi". Poi sulla partita che si aspetta, Gasperini non ha dubbi: "Ci attende la migliore Udinese, arriva da un periodo di grande entusiasmo. E' una squadra molto forte sia per come gioca sia per i giocatori che ha", ha concluso l'allenatore dell'Atalanta. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 08-Ott-22 14:21