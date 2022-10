Calcio: Juric “Lavoriamo per correggere difetti, ora servono risultati”

"Rispetto alla scorsa stagione abbiamo perso giocatori importanti", dice il tecnico del Toro TORINO (ITALPRESS) – Nella sfida di domani contro l'Empoli all'ora di pranzo, il Torino dovrà cercare di riscattare le tre sconfitte consecutive subite contro Inter, Sassuolo e Napoli. Ivan Juriuc, che domani sarà costretto a seguire la partita dalla tribuna per squalifica, è però consapevole delle insidie contro un avversario sulla carta alla portata dei granata ma che presenterà comunque un elevato coefficiente di difficoltà: "Vincere domani sarà difficilissimo perché giochiamo contro una squadra che sta facendo bene dall'inizio del campionato". Oltre che per i tre punti in palio, la gara di domani dovrà servire anche a restituire alla squadra di Juric l'autostima che rischia di essere scalfita dai tre ko consecutivi: "Sicuramente i punti e le vittorie aiutano e bisogna cercare di farli sempre. Rispetto alla passata stagione sono cambiate alcune cose all'interno del nostro gruppo. Abbiamo perso dei pezzi importanti, soprattutto a centrocampo e in difesa, e sono arrivati dei giocatori che avrebbero le potenzialità di fare delle belle cose. L'anno scorso ci è mancato qualcosa sotto il profillo del gioco, però eravamo tosti. Quest'anno il gruppo ha caratteristiche diverse, siamo ancora in una fase di crescita e riusciamo a essere tosti soltanto a tratti". "Vedo situazioni e movimenti, come nell'ultima gara di Napoli, ma ci manca ancora l'ultimo pezzo – prosegue nella sua analisi il tecnico del Toro -. Mi auguro che la squadra riesca a uscire da questo periodo di difficoltà. Dobbiamo riuscire a correggere i difetti e raggiungere quella qualità che ancora ci manca. Ma questo gruppo è composto da ragazzi che hanno una grande voglia di migliorare". Il fatto di non poter guidare la squadra dalla panchina non preoccupa invece il tecnico croato, che domani dovrà lasciare il timone al vice Matteo Paro: "Durante le partite l'allenatore non influisce se la squadra va in campo sapendo quello che deve fare. Fra me e Paro c'è grande sintonia stiamo sempre insieme, come marito e moglie, vogliamo le stesse cose anche se lo esprimiamo in maniere differente". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/ari/red 08-Ott-22 15:25