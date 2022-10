Calcio: Nicola “Mi metto sempre in discussione, umili e aggressivi”

"Contro il Verona uniti e compatti", dice il tecnico della Salernitana SALERNO (ITALPRESS) – Si sente a rischio, la panchina traballa come quella del Verona. La sfida di domani rischia di diventare cruciale per uno dei due tecnici. Ma Davide Nicola pensa alla sua Salernitana, a bloccare la serie di due sconfitte di fila e riprendere a camminare in questo difficile campionato. "Domani sarà una partita che non vogliamo sbagliare nell'atteggiamento e nella capacità di essere competitivi – afferma il tecnico granata in conferenza stampa -. Nella capacità di stare uniti e compatti vogliamo fare una partita diversa. È stata una delle settimane in cui abbiamo dialogato meno. Nel momento in cui non vengono le cose non vado a riprendere i singoli, ma sicuramente ci siamo detti che nell'ultima partita con il Sassuolo non ci siamo riconosciuti e non abbiamo rappresentato i nostri tifosi. Voglio vedere nel dettaglio cosa non abbiamo fatto bene, riprendere le fondamenta di quanto costruito fin qui e non abbandonare i valori che ci rappresentano come umiltà e voglia di fare. Ci siamo rimessi in riga a lavorare". Resta una gara a rischio per la sua panchina, con Nicola che non sembra preoccuparsi più di tanto. "Mi metto sempre in discussione, da oltre trent'anni lavoro nel calcio ed esigo tanto anche da me – osserva il tecnico granata -. Non ho bisogno di elencare quanto fatto e non c'è bisogno di dire cosa vogliamo fare. In ogni progetto c'è sempre un confronto pre e post partita. L'area tecnica e sportiva come quella medica è sempre sottoposta a briefing e alla capacità di allenarsi. Io in questo posto sto da Dio e sono sicuro che possiamo sempre e ancora migliorare. Questa metodologia mi ha ripagato nel tempo". C'è il Verona e la possibilità di mettere in pratica qualche variante tattica in campo. "Sarà importante l'interpretazione della partita, abbiamo avuto la possibilità di lavorare su varianti e strategie diverse, sempre mantenendo l'aggressività. Sono curioso di vedere come si affacceranno in campo domani dopo il lavoro svolto questa settimana con delle prove fatte su altri cambiamenti – chiosa Nicola -. Mi aspetto un Verona che ha voglia di vincere. Sicuramente saluterò Djuric e Verdi perché so che giocatori sono, ma non fanno parte del nostro gruppo squadra e quindi mi concentro sui miei". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/ari/red 08-Ott-22 13:11