Calcio: Serie A. Dionisi “Alla pari per 70′, pari sarebbe stato giusto”

Il tecnico del Sassuolo dopo il pari con l'Inter "Soddisfatto dell'atteggiamento" REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – "Sono dispiaciuto, ce la siamo giocati alla pari per 70 minuti, poi è mancato qualcosa. Questa partita l'Inter non meritava di vincerla, tutte e due abbiamo giocato per vincere e fatto il massimo, forse sarebbe stato più giusto il pari". Lo ha dichiarato il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, commentando la sconfitta dei suoi neroverdi in casa con l'Inter. "Loro hanno vinto nelle individualità – dice il tecnico a Dazn -. Noi – aggiunge – siamo arrivati stanchi e ci è mancata lucidità negli ultimi 20 minuti. Non abbiamo sofferto quasi mai però, sono molto soddisfatto dell'atteggiamento e della prestazione. Potevamo sfruttare l'occasione che ci arriva perché l'Inter gioca molte più partite di noi" spiega Dionisi che ha anche qualcosa da recriminare in merito all'azione che ha portato al primo dei due gol di Dzeko: "Non mi piace parlare di decisioni arbitrali, ma l'impressione è che quando si salta chi fa ponte commette fallo. Non avevo mai visto fischiare fallo non al giocatore che fa ponte". A parte la piccola nota polemica, Dionisi continua ad analizzare il match e parla del gol di Frattesi. "Le squadre marcano quasi tutte a uomo ormai, la cosa che soffrono è quando le attacchi alle spalle perché ti marcano forte in avanti ma sono deboli negli spazi. Davide ha grandi qualità in inserimento e anche Thorstvedt ci sta lavorando. Mi dispiace che poi Frattesi ha avuto un risentimento muscolare e anche Thorstvedt si porta avanti un problemino alla caviglia: non potevo chiedere di più, anche Harroui è entrato e ha fatto bene. Poi siamo passati a 2 con l'ingresso di Alvarez per provare a riprendere la partita abbiamo concesso qualcosina in più per provare a essere più spregiudicati". Il tecnico del Sassuolo incassa i complimenti per come gioca la sua squadra, ancora orfana del suo giocatore più rappresentativo, Domenico Berardi. "Non avendo il nostro giocatore più importante gli altri sono più responsabilizzati, non lo stanno facendo rimpiangere. Speriamo che questa rimanga anche con il ritorno di Domenico e speriamo che rientri presto. Se togli a qualsiasi squadra il suo giocatore più determinante, questo pesa. Pinamonti? Il nostro sistema di gioco è diverso dall'anno scorso. Il lavoro che fa Andrea lo deve fare da solo, Scamacca giocava con Raspadori ed era più semplice. Oggi non era una partita facile, ma sono soddisfatto di quello che sta facendo. Dobbiamo supportarlo di più e fargli arrivare più palloni in area. E anche Alvarez – chiosa Dionisi – ha qualità per determinare in questa squadra". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xc9/xd6/gm/red 08-Ott-22 17:39