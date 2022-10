Calcio: Zanetti “Toro ferito come l’Empoli, abbiamo voglia di riscatto”

"Dopo il ko con il Milan ho provato rabbia e l'ho trasmessa alla squadra", dice il tecnico EMPOLI (ITALPRESS) – La sconfitta rimediata negli ultimi secondi di gara contro il Milan ha lasciato tanta rabbia nell'Empoli di mister Paolo Zanetti. Anche per questo, il tecnico azzurro, suona la carica in vista del lunch match di domani contro il Torino. "Sicuramente mi aspetto una gara difficile – spiega in conferenza stampa – il Torino è di per sé una squadra forte. La formazione di Juric è dinamica e aggressiva, pressa per tutta la partita. Servirà calarsi nella mentalità della gara e capire quello che farà l'avversario. Dobbiamo rimanere dentro la battaglia, entrambi siamo feriti dalle ultime gare, noi abbiamo voglia di rifarci". L'ultima sconfitta rimediata può essere la giusta benzina per ripartire. "Le reazioni alla battuta d'arresto col Milan sono state diverse – spiega Zanetti -, io ad esempio ho provato rabbia e l'ho trasmessa anche alla squadra e spero che questo possa essere utile, la partita di domani potrebbe essere quella giusta per ripartire. Anche nei ragazzi ho visto la giusta rabbia, ma anche la coscienza di essersela giocata alla pari contro una grandissima squadra. Abbiamo tante cose da tenerci strette, compreso l'insegnamento che in Serie A non si può mai abbassare la guardia". Nulla da rimproverare alla sua squadra. "I ragazzi rispondono sempre bene, anche chi entra a gara in corso. Chi entra sta facendo molto bene e si ricandida per la partita successiva. Si crea una sana competizione. Ora siamo concentrati sul Torino, un avversario che ha caratteristiche chiare, hanno prestanza fisica ma anche tecnica, dovremo ribattere colpo su colpo". Zanetti poi fa il punto anche sulle assenze che rischiano di pesare sul match. "Abbiamo perso giocatori importanti – rivela il tecnico – in più abbiamo Stojanovic e Satriano che in settimana hanno avuto dei problemi e sono in dubbio. Proveremo a recuperarli ma a me non piace mettere le mani avanti. Chi entrerà avrà la possibilità di non far rimpiangere gli altri e di far bene Non sono preoccupato perché ragiono di squadra. Baldanzi? Ora più pronto della settimana scorsa, non è ancora al top ma a gara in corso può darci una grossa mano. Cacace? In questo periodo è stato scombussolato dai viaggi – aggiunge Zanetti – deve migliorare sicuramente in qualcosa, soprattutto l'aspetto mentale, ne ho parlato anche con lui. Mi chiede spesso cosa può fare per migliorare, in questo momento fa fatica in gara a dimostrare ciò che vedo in allenamento. Ma è il nostro futuro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mar/ari/red 08-Ott-22 14:34