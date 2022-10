F.1: Gp Giappone. Verstappen”Felice per la pole,che spavento con Norris”

"Sono ottimista ed entusiasta di correre a Suzuka, ma vediamo il meteo", dice l'olandese SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "La pole? Incredibile tornare a guidare qui, queste macchine prendono vita già nel primo settore e sono super felice. Ho perso una parte del condotto della macchina e non ho potuto migliorare il mio tempo". Così il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo le qualifiche del Gp del Giappone. L'olandese, però, è sotto investigazione per il rischio collisione con Norris. "Stavo riscaldando le gomme e in quel momento Lando ha provato a superarmi, è stato un grande spavento", dice Verstappen che poi si concentra sulla gara. "Intanto vediamo il meteo, se asciutto o con pioggia, ma ho abbastanza fiducia e una buona macchina, sono entusiasta di correre qui domani". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 08-Ott-22 10:13