Mondiali volley donne, l’Italia batte 3-0 anche la Cina

Si tratta dell'ottava vittoria per la squadra italiana su nove gare disputate. ROTTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) – L'Italvolley femminile continua a vincere ai Mondiali 2022. Sul parquet dell'Ahoy di Rotterdam, dopo aver battuto ieri l'Argentina ed aver conquistato i quarti di finale, le azzurre del ct Mazzanti hanno sconfitto la Cina per 3-0 in un match valido per il girone E confermando il primato in classifica. Questi i parziali del match: 26-24, 25-16, 25-20. Si tratta dell'ottava vittoria per la squadra italiana su nove gare disputate. Adesso Egonu e compagne torneranno in campo martedì ad Apeldoorn. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 08-Ott-22 14:56