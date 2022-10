Calcio: Champions. Siebert arbitra Milan-Chelsea, Maccabi-Juve a Lahoz

L'Uefa ha designato i due direttori di gara per le italiane impegnate martedì ROMA (ITALPRESS) – Sarà il tedesco Daniel Siebert a dirigere martedì sera (ore 21) al Meazza la sfida tra Milan e Chelsea, prima di ritorno del Gruppo E di Champions League. Ad assisterlo, i connazionali Jan Seidel e Rafael Foltyn; Daniel Schlager quarto ufficiale; al Var Marco Fritz e Harm Osmers. L'Uefa ha designato anche il direttore di gara di Maccabi-Juventus, in programma sempre martedì (18.45) al Sammy Ofer Stadium di Haifa per il Gruppo H: fischierà lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz, coadiuvato da Pau Cebrian Devis e Roberto del Palomar; quarto uomo Mario Melero Lopez; al Var Juan Martinez Munuera e Ricardo de Burgos. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Ott-22 14:13