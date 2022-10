Calcio: Serie A. Gasperini “Contenti per risultato,indicazioni positive”

Il tecnico della Dea dopo il pari con l'Udinese "A lungo padroni del campo" UDINE (ITALPRESS) – "Siamo contenti del risultato che è maturato quando avevamo la partita in mano. Prima del loro gol abbiamo meritato il doppio vantaggio, poi loro sono stati bravi a riprenderla. Accettiamo il risultato, ho avuto indicazioni positive". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo il 2-2 alla Dacia Arena contro l'Udinese. "Ho avuto la sensazione che abbiamo, sul piano tecnico, giocato con grande qualità, poi le partite possono sempre avere delle svolte. E' una partita che ci farà crescere". Poi sui cambi negli ultimi venti minuti: "Loro quando hanno intravisto la possibilità di recuperare hanno aumentato le loro energie. Globalmente siamo stati a lungo padroni del campo". Infine, sul record di 300 panchine in nerazzurro: "E' una storia bellissima, non guardiamo indietro: ci sono ancora tanti traguardi da raggiungere, a partire da questa stagione". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 09-Ott-22 17:36