Calcio: Serie A. Sottil “Fatto più dell’Atalanta, pari strameritato”

"Ho una rosa competitiva, Complimenti ai miei ragazzi" UDINE (ITALPRESS) – "Sono soddisfatto, ma ai punti abbiamo fatto più noi. Silvestri non ha fatto una parata ed eravamo sotto 2-0". Così Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 2-2 alla Dacia Arena contro l'Atalanta. "Sono contento dei ragazzi che hanno fatto una grande partita con una squadra molto forte. Abbiamo strameritato il pareggio. Peccato anche per l'ultima occasione con Arslan che sarebbe stata l'apoteosi. Portiamo a casa un punto". Poi ancora sulla clamorosa rimonta: "Inizialmente ci è mancata la rifinitura e la cattiveria nel chiudere l'azione – ha spiegato Sottil -. Abbiamo tiratori importanti e dovevamo fare meglio, ma i ragazzi sono stati straordinari. Non è facile rimontare un 2-0 contro l'Atalanta. Lo abbiamo fatto con lucidità e chi è entrato ha fatto bene. Ho una rosa competitiva e tanti giocatori a disposizione. Complimenti ai miei ragazzi". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 09-Ott-22 17:24