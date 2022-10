F.1: Gp Giappone. Leclerc “Obiettivo essere più forti nel 2023”

Il monegasco della Ferrari: "Proveremo comunque a lottare sino alla fine" SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "Frustrato per l'ultimo tratto di gara? È stata davvero una sofferenza con le gomme, un po' come nelle ultime gare. Partiamo molto bene con le gomme e poi le distruggiamo dopo pochi giri. Complimenti a Max che è campione del mondo, proveremo comunque a lottare fino alla fine, anche se oggi non avevamo il passo. L'obiettivo è essere più forti la prossima stagione, il titolo di Max era solo questione di tempo, adesso sfrutteremo queste gare sperando di migliorare come team ed essere più minacciosi l'anno prossimo". Queste le dichiarazioni del monegasco della Ferrari Charles Leclerc al termine del GP del Giappone, chiuso al terzo posto per una penalizzazione di 5" che ha permesso a Verstappen di festeggiare il suo Mondiale bis. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/mc/red 09-Ott-22 10:41