F.1: Gp Giappone. Sainz “È stata una domenica impegnativa e deludente”

Lo spagnolo della Ferrari: "Resettiamo tutto e pensiamo agli Stati Uniti" SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – "È stata una domenica impegnativa e deludente. Le condizioni della pista al via erano al limite tra gomme Wet e Intermedie, ma con qualsiasi tipo di pneumatico la visibilità era vicina allo zero ed era la principale limitazione. Ho provato a uscire dalla scia di Sergio Perez ma mi sono ritrovato in una grande pozzanghera, ho fatto aquaplaning e non c'è stato nulla che potessi fare per tenere il controllo della vettura". Carlos Sainz racconta così l'incidente avuto in partenza al Gp del Giappone, poi 'stoppato' da bandiera rossa per ripartire dopo due ore con la safety car. "Dopo l'incidente la mia preoccupazione principale era essere colpito da un'altra macchina – spiega lo spagnolo della Ferrari – perché mi trovavo in una posizione pericolosa, in mezzo alla pista, e sapevo che gli altri piloti avrebbero fatto fatica a vedermi. Fortunatamente per tutti non è successo niente di peggio oggi. Resettiamo tutto e pensiamo agli Stati Uniti. Congratulazioni a Max e alla Red Bull per il titolo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Ott-22 14:19