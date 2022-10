Tennis: Torneo Nur-Sultan. Djokovic fa 90, battuto Tsitsipas in finale

Il serbo ottiene matematicamente il pass per le Atp Finals di Torino. ROMA (ITALPRESS) – Novak Djokovic fa 90. Tanti i titoli ottenuti in carriera dall'ex numero 1 del mondo. In una finale con poca storia, all'Astana Open, Atp 500 con un montepremi pari a 1.900.000 dollari che si è concluso sul veloce indoor di Nur-Sultan, in Kazakistan, il fuoriclasse serbo ha dominato per 6-3 6-4 il greco Stefanos Tsitsipas, portando a sette la striscia di set consecutivi che vinti contro il numero 6 del mondo e terza forza del tabellone da quando ha avviato la rimonta da sotto 0-2 nella finale del Roland Garros 2021. Con questo risultato, Djokovic, testa di serie numero 4 del seeding e numero 7 del ranking internazionale, ha vinto un titolo per ciascuna categoria di tornei Atp nel 2022: Slam (Wimbledon), Masters 1000 (Internazionali d'Italia), "500" (oggi) e "250" (Tel Aviv). Il serbo è salito ora al decimo posto nella Pepperstone Atp Live Race to Turin. A questo punto Djokovic è matematicamente sicuro di chiudere la stagione tra i primi 20 della Race. Dunque, in quanto campione di una prova del Grande Slam, il serbo ha un posto garantito alle Atp Finals di Torino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/pdm/red 09-Ott-22 18:33