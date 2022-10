Tennis: Torneo Tokyo. Fritz vince derby di finale con Tiafoe

Lo statunitense, testa di serie numero 3, conquista il titolo con un doppio tie-break TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Taylor Fritz ha vinto il titolo del "Rakuten Japan Open Tennis Championships", ricco Atp 500 da 1.953.285 dollari di montepremi in corso sui campi veloci di Tokyo. Il tennista statunitense, testa di serie numero 3, ha sconfitto in finale il connazionale Frances Tiafoe, quarta forza del seeding, in due set con il punteggio di 7-6(3) 7-6(2). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 09-Ott-22 11:56