Basket: Nba. Pre-Season, vittoria in volata dei Lakers sui Warriors

Successi anche per Chicago, San Antonio, Sacramento e Clippers ROMA (ITALPRESS) – Vittoria in volata dei Los Angeles Lakers sui Golden State Warriors nella pre-season dell'Nba. Sul parquet del Chase Center di San Francisco, di fronte a quasi 19mila spettatori, il quintetto ospite si è imposto per 124-121 con 28 punti di Davis; tra i padroni di casa, 25 di Poole e 24 di Curry. De Rozan, con un bottino personale di 21 punti, trascina i Chicago Bulls al successo contro Toronto Raptors. Gli altri risultati della notte italiana: San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans 97-111; Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 126-94; Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 117-119. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 10-Ott-22 09:38