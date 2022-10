Calcio: Atletico Madrid, ufficiale riscatto Griezmann dal Barcellona

Operazione da 20 milioni più 4 di bonus, contratto fino al 2026 MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il tormentone è finito: Antoine Griezmann torna a essere a tutti gli effetti un giocatore dell'Atletico Madrid. Il giorno dopo l'annuncio informale fatto da Joan Laporta, i colchoneros hanno ufficializzato il riscatto a titolo definitivo del 31enne attaccante francese, che ha firmato contestualmente un contratto fino al 2026. Le cifre dell'operazione non sono state comunicate ma ieri Laporta aveva parlato di 20 milioni di euro più 4 di bonus. Griezmann, dal canto suo, si è abbassato ulteriormente l'ingaggio e percepirà 7 milioni di euro a stagione. Ceduto al Barcellona nell'estate 2019, Griezmann era tornato due anni dopo in prestito biennale con riscatto obbligatorio a 40 milioni se avesse giocato almeno 45 minuti del 50% delle partite. All'inizio di questa stagione, per non far scattare il riscatto, l'Atletico aveva iniziato a impiegare Griezmann solo dal 60' in poi, facendolo partire titolare solo in un paio di gare (col Real Madrid e poi col Bruges), una situazione surreale che i due club hanno deciso di sanare accordandosi per una cifra inferiore. "Felice di essere dove voglio stare, grazie a tutti!", le parole via social di Griezmann. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Ott-22 17:26