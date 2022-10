Calcio: Euro2024. Gravina “Sorteggio? Con Inghilterra conto aperto”

Il presidente della Figc: "Poteva andare meglio, ma anche peggio" ROMA (ITALPRESS) – "Il sorteggio per l'Europeo 2024? Poteva andare meglio, ma anche peggio. In Europa le squadre di terza, quarta e quinta fascia sono cresciute tantissimo. E poi abbiamo sulla nostra pelle una ferita molto viva, parlo della sconfitta contro la Macedonia del Nord". Lo ha dichiarato Gabriele Gravina, presidente della Figc, durante la cerimonia di consegna dei Premi Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni. "Secondo la mia visione pragmatica è un sorteggio positivo – ha aggiunto Gravina – Avere una squadra molto forte come l'Inghilterra aiuta a mettere in sicurezza il primo e il secondo posto perché delinea un confine netto con le altre". Analizzando poi le avversarie, il numero uno della Federcalcio ha concluso: "Malta è la cenerentola del girone, l'Ucraina è in crescita, con l'Inghilterra abbiamo ormai un conto aperto e poi c'è un conto in sospeso con la Macedonia del Nord". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 10-Ott-22 12:19