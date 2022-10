Calcio: Salernitana, Iervolino “Mai messo in discussione Nicola”

"Ribery resterà con noi, sarà manager e dirigente" ROMA (ITALPRESS) – "Questa vittoria contro il Verona ci voleva, abbiamo recuperato un equilibrio di gioco e una coesione che mancavano. Due giocatori straordinari come Piatek e Dia hanno fatto la differenza. Col Sassuolo avevamo sofferto, ma non c'era nessuna crisi". Ospite del "La politica nel pallone" su Gr Parlamento, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, si gode il successo arrivato ieri in extremis sull'Hellas. "La squadra si è ritrovata – ha aggiunto il numero uno granata – ma non abbiamo mai pensato di licenziare o di mettere in discussione Nicola. Ci siamo solamente preoccupati di aver giocato un pessimo calcio contro il Sassuolo". Ieri è stato decisivo Boulaye Dia, a segno nel recupero per il definitivo 2-1: "è un giocatore incredibile. È un attaccante pazzesco. Avevo visto delle immagini, ma mi sono fidato del ds. Ha tutto, è un giocatore completo e un grande bomber. Cavani? E' stato un sogno, ma difficilissimo da realizzare. Abbiamo preso contatti e poi siamo andati su Dia. Siamo felicissimi così". Non giocherà più con la Salernitana, invece, Ribery, che ha scelto di lasciare da subito il calcio giocato. "Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari. È motivo di grande orgoglio per noi avere avuto un campione come lui: ama i tifosi, ama la città e la sua leggenda continuerà a Salerno. Il ruolo? Lo stiamo costruendo, sarà manager e dirigente e supporterà me e il ds, ma resterà vicino anche alla squadra". Iervolino è poi tornato sul gol di Milik annullato in Juve-Salernitana: "Certamente questi errori non devono capitare. Va comunque ricordato che il Var è uno strumento giovane". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 10-Ott-22 15:46