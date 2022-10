F.1: Fia, solo violazione minore Red Bull rispetto a budget cap

Sanzione ancora da determinare. Violazione procedurale per l'Aston Martin PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Red Bull ha sforato il budget cap ma si tratta di una violazione leggera, dunque sotto il famoso 5%. La Fia si pronuncia finalmente sulla questione spinosa legata a quel tetto alle spese fissato a 145 milioni di dollari per il 2021, annunciando che solo tre team non hanno ricevuto il loro certificato di compliance, ovvero Williams, Aston Martin e Red Bull. Nel primo caso si tratta però soltanto di un ritardo nella presentazione dei documenti che sarà sanzionata con una multa, per l'Aston Martin la Fia parla di "violazione procedurale", stessa cosa per la Red Bull che però ha commesso anche "una violazione minore nel superamento del tetto di spesa imposto dal regolamento finanziario". La Cost Cap Administration, si legge nella nota, "sta attualmente determinando la linea d'azione appropriata da intraprendere ai sensi dei regolamenti finanziari rispetto ad Aston Martin e Red Bull" e ulteriori comunicazioni al riguardo "saranno effettuate in seguito". Di fatto, per una violazione minore le sanzioni possono andare da una reprimenda a una penalizzazione in classifica, passando per una multa o delle limitazioni nei test aerodinamici. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Ott-22 17:45