Iniesta “Barça deve battere l’Inter per restare vivo in Champions”

Il centrocampista ex blaugrana: "Fiducia e speranza devono restare alte" ROMA (ITALPRESS) – "All'andata è stato un risultato molto negativo per il Barcellona viste le conseguenze che porta con sé per il ritorno. Le partite con l'Inter sono sempre appassionanti e difficili. E succede sempre, o quasi sempre, di tutto". A parlare, in vista del return-match di Champions League tra Barcellona e Inter, è l'ex centrocampista blaugrana Andres Inesta. "Xavi si è lamentato dell'arbitro? Ci sono dei momenti nei quali esprimi la tua delusione – spiega a 'La Gazzetta dello Sport' Iniesta, 38 anni, dal 2018 con i giapponesi del Vissel Kobe – A mio parere le giocate di cui si parla sono state chiare, e vista l'importanza della partita quando le decisioni ti colpiscono negativamente accusi il colpo». "È vitale che il Barça possa vincere per restare vivo nella competizione – prosegue Iniesta, che con la Spagna ha vinto un Mondiale e due Europei – È una partita cruciale. L'Inter ha una grande squadra e per il Barcellona sarà complicato. Mi aspetto che il Barça prenda l'iniziativa e che l'Inter resti in attesa delle proprie opzioni, anche considerando che in teoria un pari le può andar bene. La Champions è una competizione di dettagli, se sbagli paghi, ma il Barça ha una grande opportunità di tornare a fare un bel passo avanti.E spero ci riesca". I catalani sembrano aver accusato, soprattutto psicologicamente, il ko di San Siro: "Da lontano mi pare che attorno al Barcellona ci sia una certa instabilità emotiva: le vittorie danno molto morale, però poi basta una sola sconfitta per far tornare i dubbi, per far abbassare in maniera evidente l'umore generale. Io penso che il Barça abbia trovato un'ottima linea di gioco, e abbia una rosa molto completa. Il lavoro fatto dall'inizio della stagione è eccellente – termina Iniesta – Fiducia e speranza devono restare alte, non possono essere condizionate tanto facilmente». – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 10-Ott-22 08:19